Родители юнармейцев вышли на старт в Мытищах

Сотни участников из трех областей приехали в городской округ Мытищи, чтобы посоревноваться в ловкости и знаниях. Игра «Юнармия — семья» прошла седьмого февраля на базе средней школы № 3.

Участникам предстояло пройти марш-бросок, оказать первую помощь пострадавшему, поразить цели в электронном тире и собрать автомат Калашникова. Организаторы также подготовили задания на знание истории России. Испытания помогли родителям и детям почувствовать себя единой командой.

«Соревнования получились по-настоящему душевными, ведь те, кто чаще всего оставался за кадром и поддерживал ребят, встали с ними в один строй — это родители наших юнармейцев. Мамы и папы с особым азартом подошли к прохождению испытаний, ведь каждый из них — пример для своего ребенка», — подчеркнула глава округа Юлия Купецкая.

За победу боролись семьи из Московской, Тверской и Калужской областей. Участники отметили, что задания не только проверили их силу и выносливость, но и укрепили семейные связи.