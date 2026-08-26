Родители 872-го новорожденного в Дмитрове получат в подарок автомобиль

В Дмитровском роддоме ждут 872-го новорожденного — семья, в которой родится юбилейный ребенок, получит в подарок автомобиль Lada Iskra. Подарок подготовили к 872-летию города, которое отметят 29 августа.

С начала 2026 года в роддоме родились уже 862 ребенка. До символичной для города цифры 872 осталось всего десять малышей.

Автомобиль уже доставлен к Дмитровскому роддому и ждет будущих владельцев.

«В этом году Дмитрову исполняется 872 года, и нам хотелось связать день рождения города с рождением новой жизни. Автомобиль уже стоит у роддома. Теперь вместе ждем, кто станет нашим маленьким 872-м», — рассказал глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Имя 872-го новорожденного и его родителей станет известно совсем скоро. По словам главы округа, подобные сюрпризы для жителей планируют проводить и в дальнейшем.