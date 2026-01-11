Родильный дом в Химках подвел итоги после капитального ремонта

В новых палатах на свет появились 326 детей. Все палаты рассчитаны на совместное пребывание матери и ребенка.

С момента открытия после ремонта в родильном доме появились на свет 177 мальчиков и 149 девочек. Здесь есть одноместные и трехместные палаты, а также личный душ и туалет в каждом блоке.

Партнерские роды разрешены и предоставляются бесплатно по полису ОМС. Для желающих есть специальный зал альтернативных родов с ванной, ароматическими маслами и мягким светом.

В отделении установлены современные аппараты для возврата крови матери, коагуляторы, мониторы сердца плода, УЗИ-сканеры, аппараты ИВЛ и оборудование для эндоскопии и кольпоскопии.

Каждая семья при выписке получает коробку «Я родился в Подмосковье!» весом почти четыре килограмма с необходимыми вещами для новорожденного. Можно выбрать ее денежный эквивалент — 20 000 рублей. При рождении двойни или тройни подарки умножаются на количество детей.