Родильный дом капитально отремонтировали в Химках

В Химках открыли родильный дом после капитального ремонта. За первые четыре месяца работы здесь родились 70 здоровых малышей. Для пациенток оборудовали комфортные палаты, установили современное оборудование, организовали экстренную помощь беременным и наладили индивидуальный подход к каждой молодой маме.

Раздельные приемные акушерского и гинекологического отделений появились на цокольном этаже. Два родильных зала, предназначенных для экстренной помощи роженицам и беременным женщинам, функционируют в учреждении. Палаты с отдельными санузлами и душевыми рассчитаны на двух пациенток. Создана красивая зона для выписки.

Была изменена планировка в здании, что позволило повысить комфорт, а новое оборудование помогает врачам выполнять сложные процедуры при необходимости.

Будущие мамы могут воспользоваться услугой партнерских родов с супругом, родственником или подругой бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Также доступны альтернативные методы родов, используя специальные ванны, ароматические масла, свечи и музыку.

«Открытие обновленного родильного дома в Химках — важное событие для нашего города. Это пример современного и человечного подхода к здоровью матерей и детей. Мы гордимся тем, что новая инфраструктура уже помогает семьям получать качественную и своевременную помощь», — рассказала депутат Надежда Смирнова.

Молодые родители получают поддержку по грудному вскармливанию и рекомендации по уходу за новорожденным.