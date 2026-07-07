Роботы-уборщики очистили более 1,5 млн квадратных метров в больницах Подмосковья
Роботы‑уборщики работают в медучреждениях Подмосковья с августа прошлого года. При помощи датчиков устройства оценивают степень загрязнения поверхностей, подстраивают маршрут, чтобы не создавать помех пациентам и посетителям, и выполняют работы строго по расписанию.
Роботы уже обработали свыше 1,5 миллиона квадратных метров — это сопоставимо с площадью олимпийского комплекса «Лужники». Суммарно автоматизированные системы отработали более 130 суток.
«Использование таких решений позволяет оптимизировать рабочие процессы, повысить эффективность уборки и снизить нагрузку на персонал», — отметил заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.
Сейчас роботизированные уборочные системы задействованы в Детском научно‑клиническом центре имени Л. М. Рошаля, Лобненской городской больнице и консультативно‑диагностическом центре «Ромашка».