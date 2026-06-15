Заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева в интервью ТАСС рассказала, что порядка двух тысяч роботов, или 10% от общероссийского объема, работают на подмосковных предприятиях.

Всего в России на производствах используется около 20 тысяч роботов. По словам Екатерины Зиновьевой, Московская область в прошлом году занимала первое место по количеству роботов на предприятиях, а в этом году делит его с Санкт-Петербургом.

Роботы задействованы на предприятиях разной направленности, включая машиностроение и фармацевтику. Однако, как подчеркнула зампред, по сравнению с мировыми лидерами в области роботизации, этот объем все еще остается скромным.