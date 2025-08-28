Роботов-уборщиков начали использовать в медцентре Рошаля

В уборке Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля сотрудникам теперь помогают три робота. Цифровых помощников запускают мыть пол в атриуме, гардеробе, травматологическом и рентген-отделениях.

«Важно, что они не только выполняют уборку помещений, но также поднимают настроение маленьким пациентам, которые в настоящий момент проходят лечение. Ребят настолько впечатлили новые роботы-помощники, что сейчас они выбирают им имена», — отметил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

На умных машинах можно установить нужный график обработки пола. Для удобства их перемещения есть датчики, которые контролируют траекторию движения и позволяют роботам не сталкиваться с посетителями.