Роботизированный конвейер для литейного производства разработали в Дубне

Компания «АтомИнтелМаш», резидент особой экономической зоны «Дубна», создала уникальный автоматизированный конвейер для сушки оболочковых литейных форм. Разработку уже защитили патентом и успешно внедрили на предприятии.

В скором времени планируется начать серийный выпуск конвейеров.

Сейчас в России не существует прямых аналогов такого высокотехнологичного оборудования. Конвейер предназначен для производства деталей по технологии литья по выплавляемым моделям, которую широко применяют в машиностроении и аэрокосмической отрасли.

Новая разработка позволяет изготавливать формы для лопаток турбин жидкостных ракетных двигателей, корпусы клапанов и насосов, компоненты для спутников и прочих аппаратов.

Главное преимущество конвейера — обеспечение высочайшего качества сложных отливок благодаря полному контролю над критически важным этапом сушки.

Автоматизация процесса полностью исключает влияние человека во время выполнения важнейших операций. Гибкая конструкция оборудования позволяет адаптировать его под размеры форм и технологические процессы.

«Запуск серийного производства этого конвейера укрепляет наши позиции на рынке автоматизации литейных производств. Это не просто импортозамещение, а предложение более технологичного и эффективного решения, которое позволяет нашим клиентам выходить на новый уровень качества и конкурентоспособности, в том числе на мировом рынке», — пояснил генеральный директор «АтомИнтелМаш» Андрей Громов.

Предприятие входит в электроэнергетический дивизион государственной корпорации «Росатом».