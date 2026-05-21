Роботизация в промышленности Московской области получит дополнительную поддержку

В Московской области активно развивается система поддержки роботизации промышленности и логистики. Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила о действующих и разрабатываемых мерах поддержки на заседании комиссии Государственного совета по направлению «Промышленность».

Предприятиям доступны федеральные и региональные программы на всех этапах реализации проектов: от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ до строительства производств и закупки оборудования.

«В совокупности с федеральными программами в Московской области уже созданы все условия для роботизации самых разных сфер деятельности — от промышленного производства до логистики», — отметила Екатерина Зиновьева.

Среди действующих мер поддержки — льготная аренда площадей в государственных индустриальных парках, компенсация части затрат на аренду в частных индустриальных парках, а также субсидия на КАПЕКС при строительстве заводов по производству роботов. Для производителей робототехники предусмотрено возмещение до 20% стоимости объекта капитального строительства, но не более 500 миллионов рублей.

Кроме того, в Подмосковье разрабатываются новые меры стимулирования спроса на отечественных роботов. Запуск планируется во втором квартале 2026 года. Рассматривается механизм инвестиционного налогового вычета и введение льготы по налогу на имущество.

Примеры успешной роботизации предприятий региона — компании «Бытпласт», «НПО Петровакс Фарм», «Живые диваны», «Щелково Агрохим» и «Метровагонмаш».

Подробная информация о поддержке бизнеса доступна на инвестиционном портале Московской области. Также получить консультацию предприниматели могут по номеру 0150. Звонок доступен с мобильного по будням с 9 до 18 часов.