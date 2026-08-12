Фабрика вентиляции «Галвент» в Балашихе повысила производительность

На новой площадке компании «Фабрика Вентиляции ГалВент» в Балашихе ввели в эксплуатацию роботизированное оборудование собственного производства. Это позволило увеличить производительность предприятия, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Разработку роботизированных решений ведет собственный конструкторско-технологический отдел компании, в котором работают около тридцати специалистов. На предприятии внедрены автоматические линии по сборке фланцев для воздуховодов из оцинкованного металла и черной стали собственной разработки. Это позволило увеличить производительность на данном участке в девять раз. Также в работу запущен линейный робот, который автоматически отсчитывает и подает заготовки для производства фасонных изделий. Его внедрение позволило заменить труд двух сотрудников.

Общая протяженность собственных конвейерных линий на предприятии превышает два километра. Многие из них выполнены в двухъярусном, а часть — в четырехъярусном исполнении.

Предприятие сопровождает автоматизацию программой переподготовки кадров. Освободившихся сотрудников не сокращают, а переводят на более квалифицированные участки после обучения по системе наставничества.

Мощности завода позволяют выпускать до двухсот тысяч изделий для систем вентиляции в сутки. Ежемесячно компания осваивает выпуск двух новых видов продукции в рамках импортозамещения.

«Фабрика Вентиляции ГалВент» — один из крупнейших российских производителей вентиляционного оборудования. Новый производственный комплекс расположен на участке площадью девять гектаров, предоставленном по программе «Земля за один рубль». Первый производственный корпус площадью десять тысяч квадратных метров уже введен в эксплуатацию.

Компания продолжает развитие площадки. Во втором корпусе разместятся участки сварки, производства воздуховодов из нержавеющей стали и нанесения грунтового покрытия. В третьем планируется организовать выпуск штампованных изделий. Также предприятие разрабатывает универсальную платформу для линейных перемещений, которую после испытаний намерено предложить другим промышленным предприятиям.

Сейчас на предприятии работают около трехсот человек. После ввода второго корпуса площадью четыре тысячи квадратных метров численность персонала планируется увеличить до шестисот сотрудников.