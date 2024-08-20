Робота для сварки и обслуживания техники создали в Подмосковье

Фото: Телеканал «360»

Подмосковная компания CRP Automation Russia наладила производство роботов, которые используются для сварки, упаковки и технического обслуживания оборудования. О том, как молодые ученые адаптировали китайскую технологию под российский рынок рассказал технический директор предприятия Алексей Макаренков в беседе с Ксенией Присекиной на 360.ru.

Разработанная на одинцовском предприятии роборука может выполнять ряд задач. Ее используют для сварки и резки деталей, технического обслуживания оборудования, перемещения грузов и других целей. Их применяют в металлообрабатывающей отрасли, на мебельных и пищевых предприятиях, в сфере строительства и многих других. По словам Макаренкова, клиенты обращаются с конкретными задачами, которую сообща решают квалифицированные инженеры.

«Клиент обращается с конкретной задачей, мы придумываем решение на базе промышленного робота. Это винтик в сложном механизме, который мы придумываем для клиента», — пояснил он.

Компания старается делать продукт, доступный не только крупным предприятиям, но и малому и среднем бизнесу. Для них разрабатывают более простые решения.

Роботизированные комплексы компания планирует запустить в промышленное производство, а для расширения поставок предприятие продолжит участвовать в международных выставках. В этом помогает подмосковный Фонд поддержки экспорта.

Новости Московской области можно обсудить в«Суперчате 360».

Курская АЭС. История атомной станции, на которую нацелился Зеленский

Русские иноземцы. Указ Путина спасет жителей Запада от ужаса

«Борются две Америки». Эксперт — об отказе Харрис идти на дебаты на Fox News

Производство продуктов из овечьего молока запустили в Шаховской благодаря гранту правительства

Запрет УПЦ. Почему иначе и быть не могло

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте