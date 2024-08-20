Робота для сварки и обслуживания техники создали в Подмосковье

Подмосковная компания CRP Automation Russia наладила производство роботов, которые используются для сварки, упаковки и технического обслуживания оборудования. О том, как молодые ученые адаптировали китайскую технологию под российский рынок рассказал технический директор предприятия Алексей Макаренков в беседе с Ксенией Присекиной на 360.ru.

Разработанная на одинцовском предприятии роборука может выполнять ряд задач. Ее используют для сварки и резки деталей, технического обслуживания оборудования, перемещения грузов и других целей. Их применяют в металлообрабатывающей отрасли, на мебельных и пищевых предприятиях, в сфере строительства и многих других. По словам Макаренкова, клиенты обращаются с конкретными задачами, которую сообща решают квалифицированные инженеры.

«Клиент обращается с конкретной задачей, мы придумываем решение на базе промышленного робота. Это винтик в сложном механизме, который мы придумываем для клиента», — пояснил он.

Компания старается делать продукт, доступный не только крупным предприятиям, но и малому и среднем бизнесу. Для них разрабатывают более простые решения.

Роботизированные комплексы компания планирует запустить в промышленное производство, а для расширения поставок предприятие продолжит участвовать в международных выставках. В этом помогает подмосковный Фонд поддержки экспорта.

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