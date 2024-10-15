Робот Женя принял еще 4,3 тысячи обращений жителей Подмосковья по теме ЖКХ

Голосовой помощник «Женя» принял свыше 13 тысяч звонков от жителей с начала октября. Из них 4,3 тысячи робот смог закрыть самостоятельно, без подключения к оператору.

Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, чаще всего жители обращались по вопросам отопления. На эту тему поступило более 1,7 тысячи вопросов.

Робот «Женя» круглосуточно отвечает на вопросы жителей по вопросам ЖКХ по номеру 122. С его помощью можно получить информацию о плановых отключениях, авариях и сроках их устранения, а также данные о работе управляющих компаний, счетчиках, платежах и многом другом.

С 1 октября голосовой помощник проконсультировал жителей по вопросам отопления, электро- и водоснабжения более пяти тысяч раз. Еще свыше 500 заявок он направил в диспетчерскую службу.

Узнать о сроках запуска отопления жители также могут на портале «Добродел».

Активная фаза подключения отопления завершается в Подмосковье, рассказал губернатор Андрей Воробьев. В ближайшие три года систему модернизируют, сделают ее более надежной.

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