Робот Светлана записала к узкопрофильным врачам 706 тысяч жителей Подмосковья

Вызвать врача на дом, записаться на прием или отменить визит в Подмосковье можно с помощью робота Светланы. За все время работы цифровой ассистент предложил жителям региона записаться к узкопрофильным специалистам свыше 706 тысяч раз.

Ассистент совершает исходящие вызовы, напоминает о приеме у врача и о необходимости продлить электронные рецепты на льготные препараты.

«Робот Светлана помогает записаться к узкопрофильным специалистам пациентам, у которых открыто направление на такой прием, а также состоящим на диспансерном учете. Такая опция стала доступна жителям региона осенью прошлого года», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Цифровой ассистент круглосуточно принимает входящие звонки по номеру 122. Запись на прием к специалисту можно оформить через сайт государственных услуг «Здоровье», бота Дениса в Telegram, а также при помощи инфомата в поликлинике.