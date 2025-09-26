Робот Светлана продлила рецепты на лекарства в Подмосковье еще 207 тысяч раз

В Подмосковье пациенты могут продлить электронный рецепт на льготные лекарства, не выходя из дома. Эту задачу берет на себя голосовой помощник Светлана, созданный на основе искусственного интеллекта.

С начала года цифровой ассистент совершил 207 тысяч звонков с напоминанием о необходимости продлить рецепт и предложением записаться на телемедицинскую консультацию.

«Важно, что пациенту не надо идти к врачу, он может сделать все онлайн, а потом просто получить нужное лекарство в аптеке», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Функции Светланы не ограничиваются только продлением рецептов. Она способна записать человека на прием к врачу или вызвать медицинского специалиста на дом, отменить или перенести уже назначенное посещение. Кроме того, голосовой помощник напоминает о визите в поликлинику и приглашает пройти вакцинацию.

Звонки от робота поступают с номера +7 (498) 602-31-35.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно несколькими способами: через региональный портал государственных услуг в разделе «Здоровье», при помощи инфомата в медицинской организации, по телефону 122, во время приема у лечащего врача или через бота в Telegram.