Робот Светлана продлила рецепты на лекарства в Подмосковье еще 115 тысяч раз

В рамках системы здравоохранения Московской области работает интеллектуальный голосовой ассистент Светлана. Он работает на базе искусственного интеллекта.

Цифровой сервис берет на себя задачи по записи жителей к профильным специалистам, вызову врачей на дом, а также отмене или переносу запланированных визитов. Помимо этого, алгоритм автоматически напоминает о предстоящих приемах.

«Робот Светлана заранее предупреждает пациентов о необходимости продления электронного рецепта на льготный лекарственный препарат и помогает записаться на телемедицинскую консультацию для оформления нового рецепта. С начала года она совершила более 115 тысяч исходящих звонков с таким предложением», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Исходящие вызовы от системы поступают исключительно с официального номера +7 (498) 550-31-35. Для самостоятельного взаимодействия с цифровыми сервисами помимо звонка доступны портал «Здоровье», мобильное приложение «Добродел: Телемедицина» и чат-бот Денис в мессенджере «Макс».