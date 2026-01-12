Робот Светлана продлила рецепты на лекарства в Подмосковье 300 тысяч раз за год

Робот Светлана предложила продлить электронный рецепт на льготное лекарство в Подмосковье почти 300 тысяч раз за год. Голосовой помощник работает на основе искусственного интеллекта, через него также можно вызвать врача на дом или записаться на прием.

Как рассказали в региональном Минздраве, робот напоминает пациентам о записи к врачу и необходимости продления рецепта на лекарство.

«Робот Светлана помогает пациентам Московской области получить различные медицинские услуги. В том числе напоминает пациентам, которые принимают льготные лекарства, о том, что рецепт на них заканчивается, и предлагает записаться на телемедицинскую консультацию для его продления», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Звонки осуществляются с номера +7 (498) 602-31-35.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через портал «Здоровье», инфомат в поликлинике, по телефону 122 и на приеме у врача.