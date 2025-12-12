Робот Светлана приняла 7,5 млн звонков о записи к врачу в Подмосковье с января

Голосовой помощник по вопросам здравоохранения Светлана приняла более 7,5 тысячи звонков в Подмосковье с начала года. Они были связаны с записью к врачу, продлением льготных рецептов и телемедицинскими консультациями.

Робот на основе искусственного интеллекта помогает жителям записаться к врачу, вызвать специалиста на дом, отменить или перенести прием.

Светлана также совершает исходящие вызовы, напоминая пациентам о необходимости продлить рецепт. Сделать это можно в ходе телемедицинской консультации.

«Робот Светлана помогает жителям решать основные вопросы в сфере здравоохранения, а при необходимости переключает на оператора. С начала года она приняла и обработала уже более 7,5 миллиона звонков», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Робот может одновременно принимать до 600 звонков.

Записаться к врачу также можно через портал «Здоровье», информат в поликлинике и Telegram-бот.