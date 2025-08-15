Робот Светлана помогла продлить рецепты на лекарства в Подмосковье еще 170 тысяч раз

В Московской области продолжает работу цифровой помощник, созданный на основе искусственного интеллекта. Робот Светлана помогает жителям региона вызвать врача на дом, записаться на прием к специалисту, а также отменить или перенести уже назначенный визит.

Система совершает и исходящие звонки, напоминая пациентам о предстоящих приемах и приглашая на вакцинацию и напоминая о необходимости продления электронного рецепта на льготные препараты.

«Всего с начала года робот Светлана предложила продлить рецепт на лекарство более 173 тысяч раз», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Звонки от цифрового помощника поступают с номера +7 (498) 602-31-35, что позволяет пациентам легко идентифицировать входящий вызов.

Для записи на телемедицинскую консультацию жители Подмосковья могут через раздел «Здоровье» на региональном портале госуслуг, с помощью инфоматов в медицинских учреждениях, по телефону 122, во время личного приема у лечащего врача или через специального чат-бота в Telegram.