Робот Светлана помогла продлить рецепты на лекарства в Подмосковье еще 160 тысяч раз

В Московской области продолжает успешно работать голосовой помощник Светлана, созданный на основе искусственного интеллекта для автоматизации медицинских услуг. Цифровой ассистент помогает жителям региона вызвать врача на дом, записаться на прием к специалисту или отменить визит.

Кроме того, система активно совершает исходящие звонки: сообщает о предстоящих посещениях доктора, информирует о возможности вакцинации и напоминает пациентам, которые принимают льготные препараты, о необходимости получения нового электронного рецепта.

«С начала года 160 тысяч раз робот Светлана предложила продлить рецепт на лекарство», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Все звонки от цифрового помощника поступают с единого номера +7 (498) 602-31-35, что позволяет пациентам легко идентифицировать входящие вызовы.

Записаться на телемедицинскую консультацию жители Подмосковья могут несколькими удобными способами: через региональный портал госуслуг в разделе «Здоровье», с помощью инфомата в медицинской организации, по телефону 122, а также во время очного визита к лечащему врачу или через специальный чат-бот в Telegram.