Робот Светлана обработала свыше 6 млн звонков в Подмосковье с января

В Подмосковье работает голосовой помощник с искусственным интеллектом — робота Светлана. За все время она приняла почти 20,5 миллиона звонков, а с начала этого года — более шести миллионов.

Робот помогает вызвать врача на дом, записаться на прием к специалисту, а также выполняет исходящие звонки: приглашает на диспансеризацию, напоминает пациентам о визитах к врачу, опрашивает тех, кого посещала скорая, чтобы оценить ее работу.

«В Подмосковье обработку входящих звонков по телефону 122 проводит голосовой помощник на основе искусственного интеллекта — робот Светлана. Мы внедрили ее в сферу здравоохранения в 2021 году», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Светлана работает круглосуточно. Она способна одновременно обрабатывать до 600 звонков и в большинстве случаев справляется без участия оператора.