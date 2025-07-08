Робот Светлана обработала свыше 4 млн звонков от жителей Подмосковья с января

В Подмосковье продолжает работать уникальный голосовой помощник на основе искусственного интеллекта — робот Светлана. С начала текущего года цифровой ассистент принял и обработал свыше четырех миллионов обращений от жителей региона.

Светлана помогает решать самые востребованные вопросы: записывает пациентов на прием к врачам и оформляет вызовы медиков на дом. Кроме того, система совершает исходящие звонки — напоминает о необходимости пройти диспансеризацию и посетить врача.

«Голосовой помощник на основе искусственного интеллекта помогает пациентам решать основные вопросы. Кроме того, мы постоянно расширяем функции робота Светланы. Так, в прошлом году стала доступна функция отмены записи к медицинскому специалисту, а также записи на телемедицинскую консультацию для продления рецепта на льготное лекарство», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Робот способен одновременно обрабатывать до 600 телефонных обращений, что сопоставимо с работой целого кол-центра.

Записаться на прием к врачу жители Подмосковья могут не только через робота Светлану, но и другими удобными способами: через региональный портал госуслуг в разделе «Здоровье», с помощью инфоматов в поликлиниках, а также через бота в Telegram.