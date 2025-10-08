Робот Светлана обработала почти 10 млн звонков от жителей Подмосковья с января
В Подмосковье работает голосовой помощник Светлана, созданный на базе искусственного интеллекта. Робот помогает жителям решить основные вопросы, касающиеся получения медицинской помощи.
С помощью Светланы можно вызвать на дом врача, записаться на прием к специалисту, а также отменить или перенести визит.
Цифровой ассистент также совершает исходящие звонки, напоминает о необходимости продления электронных рецептов на льготные лекарства и просит оценить визит в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля.
«Мы постоянно расширяем функционал голосового помощника, в том числе теперь она может помочь записаться на прием к узкопрофильному специалисту или на телемедицинскую консультацию. Всего с начала этого года робот Светлана обработала почти 10 миллионов звонков», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Одновременно робот может принимать до 600 вызовов.
Запись на прием к врачу также доступна через региональный портал государственных услуг в разделе «Здоровье», инфомат в поликлинике, а также через бота в Telegram.