Робот Светлана обработала почти 10 млн звонков от жителей Подмосковья с января

С помощью Светланы можно вызвать на дом врача, записаться на прием к специалисту, а также отменить или перенести визит.

Цифровой ассистент также совершает исходящие звонки, напоминает о необходимости продления электронных рецептов на льготные лекарства и просит оценить визит в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля.

«Мы постоянно расширяем функционал голосового помощника, в том числе теперь она может помочь записаться на прием к узкопрофильному специалисту или на телемедицинскую консультацию. Всего с начала этого года робот Светлана обработала почти 10 миллионов звонков», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Одновременно робот может принимать до 600 вызовов.

Запись на прием к врачу также доступна через региональный портал государственных услуг в разделе «Здоровье», инфомат в поликлинике, а также через бота в Telegram.