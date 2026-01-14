Робот Светлана обработала 8 млн заявок о записи к врачу в Подмосковье за год

Жители Подмосковья могут записаться к врачу и продлить рецепт на лекарство при помощи голосового помощника Светланы. В 2025 года она обработала более восьми миллионов входящих вызовов. Это на 1,3 миллиона больше, чем в 2024 году.

Через Светлану можно записаться к врачу, а также на телемедицинскую консультацию. Кроме того, голосовой помощник напоминает пациентам о предстоящем приеме и необходимости продления рецепта.

«Мы активно внедряем современные цифровые сервисы в работу системы здравоохранения Подмосковья. В прошлом году значительно расширили функционал робота Светланы, в частности, ввели возможность записи на телемедицинскую консультацию и к узкопрофильным врачам», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Записаться к врачу через Светлану можно по телефону 122. Это также можно сделать через «Госуслуги» и информат в поликлинике.