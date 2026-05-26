Робот Светлана обработала 30 млн заявок о записи к врачу в Подмосковье

Жители Подмосковья активно пользуются голосовыми помощниками на базе искусственного интеллекта. Один из них обрабатывает и совершает звонки, касающиеся медицинских услуг.

Для связи с роботом Светланой необходимо набрать номер 122.

«С ее помощью пациенты могут записаться к специалисту, перенести или отменить прием, вызвать врача на дом. Также Светлана самостоятельно напоминает о необходимости продления электронного рецепта на льготное лекарство. Мы запустили робота Светлану в 2022 году. За это время она обработала почти 30 миллионов звонков», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Записаться к врачу можно также через приложение «Добродел Здоровье», на региональном портале госуслуг или при помощи бота «Дениса» в мессенджере «Макс».