Робот Светлана обработала 1,2 млн заявок о записи к врачу в Подмосковье с января

В Московской области продолжает работу голосовой помощник на базе искусственного интеллекта — робот Светлана. Цифровой ассистент консультирует пациентов и помогает оформить медицинские услуги без обращения к оператору.

Сервис позволяет вызвать врача на дом, записаться на прием к специалисту, а также отменить или перенести ранее оформленную запись.

«Робот Светлана стала надежным цифровым ассистентом для пациентов Московской области. Она помогает решить типовые вопросы, а в сложных ситуациях переключает звонящего на оператора», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

С начала года робот обработал свыше 1,2 миллиона звонков.

Платформа позволяет одновременно принимать до 600 обращений, что значительно снижает нагрузку на медицинские учреждения.

Записаться к врачу жители региона также могут через региональный портал госуслуг в разделе «Здоровье», с помощью инфомата в поликлинике или при помощи бота Дениса в мессенджерах Telegram и МАХ.