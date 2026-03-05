Робот Светлана обработала 1,2 млн заявок о записи к врачу в Подмосковье с января
В Московской области продолжает работу голосовой помощник на базе искусственного интеллекта — робот Светлана. Цифровой ассистент консультирует пациентов и помогает оформить медицинские услуги без обращения к оператору.
Сервис позволяет вызвать врача на дом, записаться на прием к специалисту, а также отменить или перенести ранее оформленную запись.
«Робот Светлана стала надежным цифровым ассистентом для пациентов Московской области. Она помогает решить типовые вопросы, а в сложных ситуациях переключает звонящего на оператора», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
С начала года робот обработал свыше 1,2 миллиона звонков.
Платформа позволяет одновременно принимать до 600 обращений, что значительно снижает нагрузку на медицинские учреждения.
Записаться к врачу жители региона также могут через региональный портал госуслуг в разделе «Здоровье», с помощью инфомата в поликлинике или при помощи бота Дениса в мессенджерах Telegram и МАХ.