Робот Светлана напомнила о записи к врачу в Подмосковье еще 650 тысяч раз

Робот может записать на прием к специалисту, вызвать врача на дом, напомнить о визите в медицинскую организацию и необходимости продлить электронный рецепт на льготный препарат.

«За день до приема у врача пациенту поступает звонок от робота Светланы, чтобы напомнить о визите. Если по какой-то причине планы изменились, запись можно отменить или перенести — на освободившееся время смогут записаться другие пациенты. С начала года робот Светлана помогла пациентам подтвердить или отменить почти 650 тысяч записей к врачу», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Звонки поступают с номера +7 (498) 602-31-35.

Запись на телемедицинскую консультацию доступна через региональный портал государственных услуг в разделе «Здоровье», при помощи инфомата в медицинской организации, по телефону 122, на приеме у врача или через бота в мессенджере МАХ.