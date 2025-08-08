Робот «Добродел» помог обработать более 4,2 млн запросов от жителей Подмосковья

Робот «Добродел» помогает решать проблемы жителей Подмосковья с декабря 2022 года. За это время он проанализировал более 4,2 миллиона заявок. Из них более 348 тысяч сообщений поступило с начала этого года.

Как рассказали в регионально Мингосуправления, робот помог сократить среднее время модерации обращений жителей на 31% — до 16,5 часа.

Сначала помощник с искусственным интеллектом определял проблему по фото. Теперь он анализирует и снимок, и текст. В половине случаев он сам отправляет сообщение в профильное ведомство.

С начала года более 348 тысяч обращений прошли автомодерацию без привлечения специалистов, благодаря чему время передачи запроса сократилось до нескольких минут.

Сейчас робот способен классифицировать проблемы по 816 тематикам.

Ознакомиться со всеми практиками внедрения ИИ в Подмосковье можно по ссылке.