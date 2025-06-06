Результаты ОГЭ по четырем предметам объявили в Подмосковье

Стали известны результаты ОГЭ по биологии, информатике, обществознанию и химии. Большинство участников из Подмосковья получили «хорошо» и «отлично».

В экзаменах принимали участие 71,1 тысячи школьников из Подмосковья, рассказали в региональном Минобразования.

Экзамен по химии написали 3,3 тысячи девятиклассников. Из них 37,6% получили пятерки, 35,3% — четверки. Еще 6,6% не справились с заданиями.

Информатику сдавали 20,1 тысячи ребят. Каждый пятый написал работу на «отлично», каждый второй — на «хорошо» и 7,6% участников получили неудовлетворительный результат.

Экзамен по биологии написали 15,4 тысячи человек. Из них 14% получили пятерки, 45,3% — четверки, а 6,4% не справились.

«Мы видим положительную динамику по многим направлениям. Особенно радует высокий уровень знаний по естественным наукам. Средний балл по всем предметам свидетельствует о качественной подготовке и серьезном подходе к экзаменам как со стороны школьников, так и педагогов», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Обществознание сдавали 32,2 тысячи девятиклассников. Высший результат показали 11,5% школьников, хороший — 40% и лишь 10% пойдут на пересдачу.

Резервные даты экзаменов назначили на 27 и 28 июня, а также 1 и 2 июля.