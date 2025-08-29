Результаты конкурса инициатив подвели в Мытищах

На конкурс инициатив «Мы Мытищи» представили в этом году 33 проекта от активной молодежи. Жюри выбрало восемь инициатив в четырех номинациях.

Прошли в финал ежегодного конкурса Главы городского округа Мытищи 28 проектов из 33 представленных. Объединяет все представленные инициативы одно: они направлены на поддержку нуждающихся, а также на сохранение культурного и исторического наследия России.

Победили восемь проектов в четырех номинациях. Активистам вручили сертификаты и целевые денежные премии на 100 и 200 тысяч рублей, которые в дальнейшем участники смогут направить на развитие инициатив и реализацию проектов, которые направлены на развитие городского округа Мытищи.

Ксения Маркова с проектом «80 дней до Победы» и Валерий Калинин с проект «Музей специальной военной операции» победили в номинации «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание». Марк Логвиненко и его проект «Волонтерское движение „Круги добра“, а также „Добровольческие поездки в детские дома и школы-интернаты“ от Анастасия Савенко стали лучшими в номинация „Волонтерство и благотворительность“.

Лучшими в номинации «Творчество и духовное наследие» стали Екатерина Громова с проектом «Творческий вечер в поддержку СВО» и спектакль «Просто надо жить…» Дмитрия Юрьева. Елена Кравцова с проектом «Фестиваль спорта слепых городского округа Мытищи» и Денис Меркушин с проектом «80 добрых дел: Память в действии» победили в номинации «Прорыв года».

Конкурс «Мы Мытищи» дает возможность продвинуть свои проекты и притворить их в жизнь.