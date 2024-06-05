Результаты ЕГЭ появятся на подмосковных «Госуслугах» после 6 июня

Фото: Медиасток.рф

Подмосковным выпускникам напомнили о способе быстро и удобно узнать результаты ЕГЭ онлайн. Сделать это можно на «Госуслугах» при помощи специального сервиса.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, узнать результаты экзаменов на «Госуслугах» могут выпускники с подтвержденной учетной записью. Для этого нужно авторизоваться на портале и зайти в раздел «Документы» — «Образование».

Результаты ЕГЭ по георграфии, литературе и химии будут известны не позднее 6 июня, по русскому языку и базовой математике — 14 июня, по профильной математике — 17 июня, по обществознанию и физике — 20 июня, по информатике — 20 или 21 июня, по иностранным языкам, истории и биологии — 26 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил выпускников школы в Реутове. Он пожелал им успешной сдачи экзаменов и поступления в вузы.

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