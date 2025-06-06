Результаты ЕГЭ по двум предметам подвели в Жуковском
В Жуковском идет государственная итоговая аттестация одиннадцатых классов. Шесть выпускников стали стобалльниками по химии, еще одна ученица получила наивысший балл по литературе.
Сто баллов по литературе набрала на экзамене Софья Коломенская из школы № 3. Антон Малиновский и Григорий Нерсесов из гимназии № 1, Елизавета Гаврилина и Кира Сурнина из школы № 13, а также Анастасия Никольская и Егор Попов из лицея № 14 стали стобалльниками по химии. По этому же предмету еще три юных жительницы Жуковского набрали 99 баллов. Это ученица гимназии № 1 Александра Мартыненко, выпускница школы № 13 Анастасия Пронская и воспитанница школы № 9 Ульяна Лушина.
Ребят подготовили педагоги Ромашкова Татьяна, Марченко Ирина, Мищенко Лилия, Мусабаева Ольга, Родионова Юлия.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу.