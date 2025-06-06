Результаты ЕГЭ по двум предметам подвели в Жуковском

Сто баллов по литературе набрала на экзамене Софья Коломенская из школы № 3. Антон Малиновский и Григорий Нерсесов из гимназии № 1, Елизавета Гаврилина и Кира Сурнина из школы № 13, а также Анастасия Никольская и Егор Попов из лицея № 14 стали стобалльниками по химии. По этому же предмету еще три юных жительницы Жуковского набрали 99 баллов. Это ученица гимназии № 1 Александра Мартыненко, выпускница школы № 13 Анастасия Пронская и воспитанница школы № 9 Ульяна Лушина.

Ребят подготовили педагоги Ромашкова Татьяна, Марченко Ирина, Мищенко Лилия, Мусабаева Ольга, Родионова Юлия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу.