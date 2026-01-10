Результат налицо. Власти Шатуры устроили субботник для расчистки снега

В Шатурском округе провели массовую очистку дворов от снега в формате субботника

Власти округа Шатура провели зимний субботник. Глава муниципалитета Николай Прилуцкий показал результаты расчистки снежных заносов на видео в своем телеграм-канале .

По словам Прилуцкого, такой формат — это не только чистые тротуары и проезды, но и эффективная физическая нагрузка на свежем воздухе.

«Результат виден сразу», — подчеркнул глава округа, отметив, что за один выезд удалось привести в порядок сразу несколько проблемных дворов, обеспечив жителям комфортный проход и проезд.

Массовая расчистка снега в Рошале прошла у девятиэтажки на улице Химиков. В субботнике приняли участие местные жители, коммунальщики, сотрудники администрации и депутаты.

После расчистки дороги участники субботника помогли жителям откапывать автомобили.

В Шатуре же со снежными завалами боролись в нескольких дворах по улице Жарова и проспекту Ильича.

