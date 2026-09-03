Резиденты подмосковных ОЭЗ сэкономили на налогах более 1,7 млрд рублей с января

С начала текущего года предприятия, зарегистрированные в особых экономических зонах Подмосковья, сократили свои расходы на 1,7 миллиарда рублей за счет использования специальных налоговых преимуществ. Суммарный финансовый эффект от действия этого режима с момента запуска площадок превысил 25,7 миллиарда рублей, сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

По словам зампреда, льготная фискальная политика позволяет бизнесу компенсировать порядка трети всех вложений, необходимых для старта нового производства.

«Налоговые преференции предполагают временное обнуление налогов на землю, транспорт, имущество, а также налога на прибыль в части, зачисляемой в региональный бюджет. Эти льготы динамичны: они предоставляются на различный период, и налоговая нагрузка по мере работы и становления предприятия постепенно растет. При этом решается главная задача — компании обеспечивают максимально комфортные условия на этапе запуска производства и „раскачки“, когда затраты наиболее значительны», — отметила Екатерина Зиновьева.

Система построена таким образом, что финансовая нагрузка увеличивается пропорционально успехам бизнеса. Так, в ОЭЗ «Дубна» ряд организаций уже перешел к стандартному налогообложению прибыли, так как их деятельность внутри зоны длится более восьми лет.

Увеличение платежей свидетельствует о выходе производств на проектные мощности и достижении стадии зрелого развития. Только за первые шесть месяцев года участники этой площадки сохранили в своем бюджете около 1,3 миллиарда рублей, а общая экономия резидентов «Дубны» достигла почти 14 миллиардов.

Помимо прямой экономии на сборах, резиденты активно используют механизм свободной таможенной зоны. Он полностью освобождает от пошлин импорт сырья или оборудования для собственных нужд, а также экспорт готовой продукции, выпущенной на территории ОЭЗ. Благодаря этому инструменту подмосковные промышленники сохранили еще около 12,7 миллиарда рублей за весь период существования зон.