Резиденты подмосковных ОЭЗ начали инвестпроекты на 21 млрд рублей в этом году

Более 30 резидентов особых экономических зон реализуют инвестиционное проекты в Подмосковье. Общая сумма вложений в производство составит около 21 миллиарда рублей.

«33 новых инвестиционных проекта стартовали с начала 2024 года на территориях подмосковных ОЭЗ. В это число входят и те резиденты, которые в этом году пересмотрели параметры ранее заявленных проектов», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что запуск этих предприятий позволит создать 2,3 тысячи рабочих мест.

Всего в Московской области работает пять особых экономических зон, резидентами которых являются 216 компаний.

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