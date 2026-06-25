Резиденты ОЭЗ в Подмосковье перечислили более 7 млрд рублей налогов с начала года

За первые три месяца 2026 года резиденты особых экономических зон (ОЭЗ) в Московской области перечислили в бюджеты всех уровней более 7 млрд рублей налогов. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

На данный момент в регионе действуют шесть ОЭЗ, в которых работают более двухсот компаний. Они реализуют проекты в таких сферах, как промышленность, высокие технологии, фармацевтика и машиностроение.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что лидерами по объему налоговых поступлений стали особые экономические зоны «Дубна» и «Исток». Каждая из них принесла в бюджет более 3,4 млрд рублей. Общий объем налоговых отчислений с начала работы зон превысил 83,1 млрд рублей.

Для тех, кто хочет найти площадку для реализации инвестиционного проекта в Московской области, в том числе на территории ОЭЗ, существует инвестиционная карта региона. На ней представлена информация о доступных земельных участках и объектах для размещения бизнеса.