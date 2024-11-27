Резиденты ОЭЗ Подмосковья заработали около 100 млрд рублей с начала года

Выручка резидентов особых экономических зон Подмосковья с начала года составила около 100 миллиардов рублей. Об этом рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, более 98,3 миллиардов рублей заработали резиденты подмосковных ОЭЗ за первые три квартала этого года.

«Более половины этой суммы, 51,8 миллионов рублей, обеспечили компании, работающие в ОЭЗ „Дубна“. На сегодняшний день резидентами этой площадки являются 164 компании», — рассказала Зиновьева.

Она добавила, что выручка резидентов особо экономической зоны «Исток» составила 29,4 миллиардов рублей за этот период, а 17 миллиардов — выручка резидентов ОЭЗ «Ступино Квадрат».

В ведомстве напомнили, что подобрать участок для реализации инвестиционного проекта на территории особой экономической зоны можно на инвестиционной карте Московской области. На сегодняшний день там доступно 90 земельных участков.