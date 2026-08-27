Резиденты ОЭЗ Подмосковья заплатили 13,4 млрд рублей налогов за полгода

Компании-резиденты особых экономических зон Подмосковья за первые шесть месяцев года перечислили в бюджеты различных уровней почти 13,4 миллиарда рублей. Об этом сообщила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Несмотря на действие льготного налогового режима, работающие в особых экономических зонах компании обеспечивают значительные поступления в федеральный и региональный бюджеты.

«Лидерами по объему налоговых отчислений по итогам первого полугодия 2026 года стали ОЭЗ „Дубна“ и ОЭЗ „Исток“. За этот период объем налоговых отчислений резидентов ОЭЗ „Дубна“ составил почти шесть миллиардов рублей, а ОЭЗ „Исток“ — почти семь миллиардов рублей. За все время работы ОЭЗ Московской области резиденты перечислили более 89 миллиардов рублей», — отметила Екатерина Зиновьева.

Особая экономическая зона представляет собой территорию с особыми условиями для ведения бизнеса, где также может действовать режим свободной таможенной зоны. Резиденты получают ряд налоговых преференций, включая пониженную ставку налога на прибыль и временное освобождение от уплаты земельного, транспортного и имущественного налогов.