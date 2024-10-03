Резиденты ОЭЗ Подмосковья создали 1,5 тысячи рабочих мест в этом году

Около 1,5 тысячи рабочих мест появились на территории особых экономических зон Московской области в этом году. Об этом рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Суммарно резиденты и управляющие компании пяти подмосковных ОЭЗ создали более 13,6 тысяч рабочих мест, из них 1430 — в этом году», — пояснила Зиновьева.

По количеству рабочих мест лидирует ОЭЗ «Дубна», на втором месте ОЭЗ «Исток» во Фрязино, а на третьем — ОЭЗ «Ступино Квадрат».

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