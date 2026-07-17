Резиденты ОЭЗ «Исток» во Фрязине инвестировали в проекты еще миллиард рублей

Резиденты особой экономической зоны «Исток» за первый квартал года вложили в развитие своих проектов почти миллиард рублей. Площадка находится во Фрязине.

В настоящее время на территории ОЭЗ «Исток» работают 23 компании, специализирующиеся на разработке и производстве высокотехнологичной продукции. Среди ключевых направлений — СВЧ-технологии, электрооборудование, компьютерные и медицинские разработки, а также выпуск другой инновационной продукции.

«В первом квартале 2026 года резиденты ОЭЗ „Исток“ инвестировали 998 млн рублей в реализацию своих проектов. Общий объем инвестиций на территории ОЭЗ накопленным итогом составляет 103,6 млрд рублей», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Развитие особой экономической зоны способствует созданию новых рабочих мест. На сегодняшний день предприятия-резиденты обеспечили занятость почти 3,75 тысячи высококвалифицированных специалистов.