Резиденты ОЭЗ «Дубна» сэкономили еще 400 млн рублей благодаря таможенным льготам

В Подмосковье работает особая экономическая зона «Дубна», которая предоставляет льготы своим резидентам. За девять месяцев 2025 года они сэкономили на таможенных платежах свыше 400 миллионов рублей.

Вырученные средства компании могут направить на развитие проектов.

«В январе–сентябре 2025 года таможенные льготы позволили резидентам ОЭЗ „Дубна“ сэкономить 406 миллионов рублей. А общий объем „таможенной“ экономии за все время работы площадки уже превышает 3,3 миллиарда рублей», — уточнила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Режим свободной таможенной зоны — одна из ключевых преференций для резидентов особой экономической зоны. Предприятия могут ввозить и вывозить сырье, комплектующие и оборудование, не платя при этом таможенные пошлины и НДС, что значительно снижает издержки.

Напомним, в начале декабря в «Дубне» начала действовать новая зона таможенного контроля, которая будет обслуживать около 15 инновационных компаний, упрощая их логистику и дальнейшую работу.