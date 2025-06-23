Резиденты инвестировали 1,8 миллиарда рублей в проекты балашихинской компании

По итогам первого полугодия 2025 года общий объем инвестиций резидентов в промышленно-логистические проекты компании «Реалитек», расположенной на территории Балашихи, достиг 1,8 миллиарда рублей — освоено уже более 200 гектаров земли, общая площадь промышленных парков компании превышает 800 гектаров. За шесть месяцев девелопер предоставил для размещения новых объектов резидентов порядка 45 гектаров в промышленно-логистических парках «М7 Купавна 2», «М7 Купавна 3», «М5 Чулково», «Милованов Балашиха». Всего до конца года запланирована реализация более 100 гектаров.

В активе компании также успешно функционируют четыре индустриальных парка «Лунн Балашиха», «Демидов Балашиха», «Румянцев Балашиха», «Смирнов Щелково» и бизнес-центр «Лофт Пуршево». Для размещения своих производственных, складских и логистических центров проекты девелопера выбрали более 210 резидентов.

«Инвестиции наших партнеров формируют стабильную основу для развития промышленности и экономики Московской области. Благодаря новым производственным и логистическим площадкам мы создаем новые рабочие места, привлекаем современные технологии и способствуем улучшению качества жизни населения», — отметил Виталий Коляда, генеральный директор компании «Реалитек».

Восточное направление Московской области остается лидером по количеству промышленно-логистических проектов, на долю этого направления приходится 57 парков. Подавляющее количество проектов «Реалитека» сосредоточено в Балашихе.

«Реалитек» — девелоперская компания полного цикла, которая разрабатывает инвестиционные проекты от идеи до полной реализации, создает индустриальные парки и реализует промышленную, складскую и коммерческую недвижимость.