Резиденты индустриального парка в Солнечногорске создадут 6 тысяч рабочих мест

В индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске сейчас развивают свои проекты 23 компании. Общая площадь их предприятий превысит 420 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Из этих компаний 15 относятся к малому и среднему бизнесу. Для них в индустриальном парке создали специальный формат промышленной недвижимости Light Industrial. Исполняющий обязанности генерального директора Корпорации развития Московской области Егор Круглов уточнил, что такой формат позволяет инвесторам сократить средний срок запуска нового предприятия до нескольких месяцев.

«Объем инвестиций 23 резидентов индустриального парка „Есипово“ в строительство и запуск предприятий оценивают более чем в 41 миллиард рублей. После их ввода в эксплуатацию, в Солнечногорске создадут свыше шести тысяч рабочих мест», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, к концу 2026 года большинство компаний не только закончат строительство, но и запустят свои предприятия. Так, компания «Квалитет» возводит предприятие по производству деталей для приборостроения. Их продукцию будут использовать в медицине, авиации, судостроении и кабельной промышленности. «Комплексные ЭнергоСистемы» запустят сервисный центр по ремонту и модернизации генераторных установок.