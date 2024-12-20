Резиденцию Деда Мороза открыли в лесопарке «Высота» в Видном

Атмосферу зимней сказки создали в лесопарке в Ленинском округе. Для жителей при входе в парк с Завидной улицы открыли резиденцию главного волшебника страны — Деда Мороза.

Каждый желающий может встретиться здесь с Дедом Морозом и сделать фото на память. Резиденцию открыли в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье".

«Для гостей мы украсили домик Деда Мороза праздничным декором, подготовили мастер-классы для новогодних украшений, музыкальные выступления и подарки, а также угощения в виде горячих напитков и сладостей», — сказал директор «Парка культуры и отдыха города Видное» Дмитрий Голосов.

Также в Ленинском округе откроются катки, семь лыжных трасс и горнолыжный спуск, появится новогоднее оформление.

«В парке „Апаринки“ в Видном подготовили освещенную лыжную трассу длиной три километра и детскую лыжню на 500 метров. Возле Развилковской школы совместно с активистами создали маршрут длиной один километр. Три лыжных трассы разной сложности и длины также организованы на территории усадьбы „Горки Ленинские“. После каждого снегопада трассы обслуживаются специализированной техникой. Кроме того, лыжная трасса будет организована в лесопарке „Высота“. Ее протяженность составит три километра, а лыжня будет освещена», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Добавим, что в муниципалитете продолжается конкурс фотографий «Зима в Подмосковье». Итоги подведут 20 декабря.