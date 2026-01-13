Резиденция Деда Мороза закрылась во Фрязине

В округе официально завершился сезон работы одного из самых популярных объектов зимнего отдыха — резиденции Деда Мороза. Расположенная в самом сердце местного лесопарка, площадка радовала жителей и гостей наукограда на протяжении полутора месяцев: с первых чисел декабря до середины января.

За этот период резиденция стала ключевой точкой культурно-массовой программы округа. Организаторы подготовили для посетителей насыщенный график: интерактивные встречи, творческий кластер и сценическая площадка.

Особым успехом пользовалась «Почта Деда Мороза». Специальный почтовый ящик, установленный на территории резиденции, принял сотни посланий. Все письма с желаниями и рисунками уже собраны и отправлены в Великий Устюг. Работа площадки осуществлялась в рамках масштабного областного проекта «Зима в Подмосковье». Организаторы уже начинают планировать программу на следующий год. Резиденция вновь откроет свои двери в декабре 2026 года.