Резиденция Деда Мороза откроется в Люберцах 1 декабря

В Центральном парке Люберец в начале декабря начнет работу резиденция Деда Мороза. Депутаты и руководитель парка проверили готовность домика к приему детей.

Депутаты и исполняющий обязанности руководителя Люберецких парков Вячеслав Звездилин проверили подготовку к открытию резиденции. Также будет работать почта Деда Мороза.

«Преддверие зимы — особое время ожидания сказки и, конечно, подготовки к ней. Уже в начале декабря в Центральном парке Люберец начнет свою работу резиденция Деда Мороза. Главного зимнего волшебника традиционно готовятся принять в уютном домике, в убранстве которого уже появляется новогодняя атрибутика. Окна рисунками и узорами оформила приглашенный художник Оксана Мелкумян. Внутри наряжена елка, оформлен почтовый ящик для писем Деду Морозу», — отметил Ружицкий.

Все, кто хочет лично загадать желание Деду Морозу, могут прийти в Центральный парк 1 декабря в 11:00. Здесь будут проводить мастер-классы, игры, забеги в валенках и работать аниматоры. Аналогичные праздники проведут во всех парках. Информация будет размещена.

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