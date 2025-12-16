Резиденция Деда Мороза начала работать в Зарайске

Центральный парк культуры и отдыха преобразился и торжественно распахнул свои двери для главной праздничной локации — резиденции Деда Мороза. Теперь здесь царит атмосфера предновогодней сказки, призванная подарить яркие и незабываемые эмоции как юным жителям, так и многочисленным гостям города.

«Несмотря на бодрящий морозный воздух, юные посетители с первых минут погрузились в череду увлекательных праздничных событий. Одним из ключевых и самых любимых развлечений стал творческий мастер-класс. Здесь ребята с горящими глазами и энтузиазмом творили, создавая милые фигурки снеговиков. Примечательно, что для лепки использовалось не традиционный, быстротающий снег, а податливое соленое тесто», — сообщили в парке.

Эта идея позволила каждому ребенку унести с собой на память уникальный сувенир, который станет теплым напоминанием о волшебном дне. Также для гостей организовали танцы. После активных игр и творческих занятий дети погрузились в мир анимационных фильмов, снятых по мотивам сказочных произведений Александра Пушкина.

На территории резиденции Деда Мороза каждый гость найдет занятие по душе: от творческих мастерских и интерактивных игр до прогулок по сказочно украшенным аллеям.