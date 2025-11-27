Резидент ОЭЗ «Дубна» увеличит выпуск медицинских консолей в два раза

Компания «ВестМедГрупп», работающая на территории особой экономической зоны «Дубна», в этом году выпустила более 2,5 тысячи настенных медицинских консолей CADUCEUS. Об этом сообщили на акселераторе «Технологии и инновации», прошедшем на площадке ОЭЗ. В 2025 году компания намерена увеличить объемы производства почти в два раза. Консоли используются в системах жизнеобеспечения пациентов в российских медучреждениях.

«Компания „ВестМедГрупп“ работает на территории ОЭЗ „Дубна“ с 2016 года. Предприятие разрабатывает и производит медицинское оборудование. Сегодня выпуск продукции ведется на арендованных площадях инновационно-технического центра „Ломоносов“ и ведет строительство собственного офисно-производственного комплекса. Сегодня на предприятии трудоустроено более 130 человек. Общий объем вложенных инвестиций в производство составляет свыше 1,7 миллиарда рублей», — уточнила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Одним из ключевых продуктов остаются настенные консоли CADUCEUS. Они позволяют оперативно подключать оборудование к газовым магистралям и электросети, обеспечивают общее и локальное освещение и дают возможность компактно разместить дополнительные приборы возле пациента или рабочего места медперсонала.

Технический директор компании Алексей Коркин сообщил, что в 2026 году предприятие планирует увеличить выпуск консолей в два раза для оснащения медучреждений Подмосковья и других регионов. Он также отметил, что в ближайшее время на рынок выйдет новое оборудование под брендом CADUCEUS: электроэнцефалографы, системы для анестезии, стерилизаторы и другие аппараты.

Генеральный директор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев отметил, что экономическая зона создает благоприятные условия для развития высокотехнологичных компаний. Он подчеркнул, что здесь работают более 40 производителей медоборудования, реализующих проекты, важные для региона и всей страны.