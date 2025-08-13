Режиссер из Мытищ Мария Кузнецова стала участницей фестиваля «Таврида.АРТ»

Режиссера и актрису театра кукол имени Станислава Железкина, создателя спектаклей для особенных зрителей Марию Кузнецову в качестве эксперта пригласили на крымскую площадку «Таврида.АРТ». Она поделилась своим опытом в создании инклюзивных спектаклей для детей и взрослых.

На площадке летней школы, посвященной 90-летию со дня рождения великого режиссера и актера Олега Табакова, Мария Кузнецова рассказала молодым коллегам и начинающим специалистам из разных городов России, как адаптировать не только представления, но и пространство вокруг, чтобы театр был доступен всем. Ей удалось не только «погрузить» в свой материал участников, но и самой побывать на мастер-классах и презентациях коллег, научиться новому, чтобы внедрять эти практики в своих проектах.

«Тренинг Натальи Хабариной, режиссера-педагога, доцента кафедры театра кукол Ярославского государственного театрального института имени Фирса Шишигина, показал, как можно использовать руки и музыку по-новому — и с ребятами с особенностями, и в театральных студиях, и даже артистам — особенно кукольникам», — отметила Мария.

Режиссер из Мытищ поставит два новых спектакля для особенного зрителя. Буквально недавно она вернулась из Астрахани, после репетиций в инклюзивном театре «Саботаж». Другой спектакль Мария поставит в Нижегородской области — в Дзержинском театре кукол выйдет премьера «Открой глаза» про людей с инвалидностью.

Напомним, театральный марафон «Сказка в каждый дом», основанный Марией Кузнецовой, ориентирован на детей с ограниченными возможностями здоровья. Более пяти лет этот кукольный фестиваль проводили в городском округе Мытищи, а его участниками становились многие творческие коллективы со всей страны.