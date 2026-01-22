Режиссер «Ералаша» провел мастер-класс для юных актеров в Дубне

На встречу пришли как юные артисты из театральных студий, так и школьники со студентами, которые интересуются сценой. По словам режиссера, для него было важно живое общение, а для ребят — возможность получить профессиональные советы и понять следующий шаг на пути к мечте о сцене.

Владимир Панжев, известный умением работать с юными артистами, дал практические рекомендации и высоко оценил потенциал дубненской молодежи. «Очень хорошо, что ребята пришли за новыми знаниями. И, что важно, они уже умеют критически оценивать себя», — отметил он.

Режиссер также выразил уверенность в перспективах развития детского кино и театра в наукограде, отметив наличие нескольких творческих студий и благодарной аудитории. Он планирует и в будущем приезжать в Дубну с подобными мастер-классами.