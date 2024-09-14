Режиссер Алексей Чадов снимет фильм об искусственном интеллекте в Шатуре

Фильм «(Не)искусственный интеллект» снимает в Шатуре режиссер и актер Алексей Чадов. В съемках поучаствуют жители округа.

Одной из локаций фильма Алексея Чадова станет лагерь «Терра Ностра». Глава городского округа Шатура Николай Прилуцкий познакомился со съемочной группой.

«Алексей и его команда под впечатлением от нашего края. Говорят, такие локации еще поискать! А мы всегда рады гостям. Выкроим время — обязательно покажу самые живописные уголки округа», — поделился Николай Прилуцкий.

В съемках поучаствуют и жители Шатуры. На съемочной площадке удастся побывать и детям.

Отметим, что фильм «(Не)искусственный интеллект» расскажет об отличиях робота от человека и вечных ценностях. Зрители увидят семейную комедию в 2025 году.

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